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El Burgos Burpellet BH ficha hasta 2028 a Aimar Tadeo, que debutará como profesional

El ciclista navarro, de 22 años, llega a su nuevo equipo desde el Cortizo. Tadeo, en la temporada de 2026, ha ganado la Vuelta a Navarra y la Subida a Gorla.
Aimar Tadeo (Burgos Burpellet BH)
Aimar Tadeo ha firmado un contrato por dos temporadas. Foto: Burgos Burpellet BH
Euskaraz irakurri: Burgos Burpellet BH taldeak Aimar Tadeo fitxatu du 2028ra arte
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El ciclista navarro Aimar Tadeo ha fichado por el Burgos Burpellet BH, hasta 2028, según ha anunciado este jueves el citado equipo. Tadeo, de 22 años, llega al Burgos Burpellet BH desde el Cortizo, después de una temporada, la de 2026, en la que ha ganado la Vuelta a Navarra y la Subida a Gorla.

En declaraciones recogidas por la página web del Burgos Burpellet BH, Tadeo ha señalado que, “todavía”, no se cree “lo que está ocurriendo. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me da el Burgos Burpellet BH de poder cumplir mis sueños. He luchado mucho por poder estar aquí. El próximo año, mi objetivo será dar el máximo de mí en cada carrera a la que vaya”.

A juicio del director deportivo Damien García, Tadeo “es un ciclista muy sólido y completo, que ha mostrado mucha regularidad”, y cuyo perfil de escalador reforzará al nuevo equipo del corredor navarro. 

 

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