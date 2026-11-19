El Super Amara Bera Bera ya conoce los equipos con los que competirá en la fase grupo de la EHF European League. Formará parte del grupo A, junto al Ikast Hanbold (Dinamarca), el Dunarea (Rumanía) y el Larvik (Noruega), según el sorteo que ha tenido lugar este jueves en Viena, en la sede de la Federación Europea de Balonmano.

El conjunto donostiarra logró clasificarse para esta fase tras eliminar al Rocasa Gran Canaria en la eliminatoria de la tercera ronda.

La primera jornada tendrá lugar el 9 y 10 de enero, y la fase de grupos se prolongará hasta el 20-21 de febrero, a lo largo de un total de seis jornadas. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Por último, los cuatro ganadores de cuartos disputarán la fase final en sede única los días 8 y 9 de mayo de 2027.