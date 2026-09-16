El Juez Único de Disciplina de la ACT mantiene la sanción de 2000 euros para los clubes que abandonaron la disputa de la Bandera Fabrika

El Juez Único de Disciplina de la ACT ha resuelto que mantiene la sanción de 2000 euros para los clubes de la Liga Euskotren que abandonaron la disputa de la Bandera Fabrika, el pasado 25 de julio, en San Sebastián. Son Astillero, Arraun Lagunak, Hibaika, Orio, Tolosaldea y Zumaia, si bien los clubes afectados tienen un plazo de tres días hábiles para interponer recurso, ante el árbitro de la ACT. La Bandera Fabrika, una de las regatas que han completado el calendario de la Liga Euskotren de 2026, fue suspendida.

Tal y como recoge la nota de prensa difundida por la ACT, el motivo de esta resolución obedece a la comisión de una infracción de carácter grave, tal y como se recoge en el artículo 14 f) del Reglamento de Disciplina de la ACT. Dicho artículo sanciona de manera específica la realización de actos y manifestaciones públicas que perjudiquen la imagen o los intereses de la Asociación y de sus órganos directivos.