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Nerea Pérez y Joseba Amunarriz, mejores patrones de las ligas Euskotren y Eusko Label, respectivamente
En la estación del Topo de La Concha se ha celebrado esta mañana el acto de entrega a los mejores patrones de las ligas Euskotren y Eusko Label. Nerea Pérez y Joseba Amunarriz han recibido los trofeos que les acreditan como mejor patrona, Gertu Eraikuntzak, y mejor patrón, Caixabank, respectivamente. También han recogido el cheque con los 3000 euros de premio.
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