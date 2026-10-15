En la estación del Topo de La Concha se ha celebrado esta mañana el acto de entrega a los mejores patrones de las ligas Euskotren y Eusko Label. Nerea Pérez y Joseba Amunarriz han recibido los trofeos que les acreditan como mejor patrona, Gertu Eraikuntzak, y mejor patrón, Caixabank, respectivamente. También han recogido el cheque con los 3000 euros de premio.