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Nerea Pérez y Joseba Amunarriz, mejores patrones de las ligas Euskotren y Eusko Label, respectivamente

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18:00 - 20:00
Nerea Pérez y Joseba Amunarriz en la estación del Topo de La Concha. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Nerea Perez eta Joseba Amunarriz, Euskotren eta Eusko Label ligetako patroi onenak, hurrenez hurren
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Última actualización

En la estación del Topo de La Concha se ha celebrado esta mañana el acto de entrega a los mejores patrones de las ligas Euskotren y Eusko Label. Nerea Pérez y Joseba Amunarriz han recibido los trofeos que les acreditan como mejor patrona, Gertu Eraikuntzak, y mejor patrón, Caixabank, respectivamente. También han recogido el cheque con los 3000 euros de premio.

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