Ion Larrañaga, nuevo entrenador de Donostiarra

Ion Larrañaga será el nuevo entrenador del Donostiarra, según se ha hecho oficial este viernes. Tras ocho temporadas como entrenador de Getaria, se embarca ahora en el nuevo reto.

El martes declaró que no seguiría entrenando a la trainera de Getaria, donde ha conseguido varios logros como la Liga ARC 1 y 11 banderas, el ascenso a la Liga Eusko Label y una bandera, así como la clasificación del equipo a La Concha durante 5 años consecutivos, tras 49 años sin poder conseguirlo.