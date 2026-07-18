¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Bandeira de Chapela de las ligas Euskotren y Eusko Label
Euskaraz irakurri: Bandeira Chapela Euskotren eta Eusko Label Ligetako arrauna
Retransmisión de la Bandeira de Chapela, sexta jornada de las ligas Euskotren y Eusko Label, desde Galicia.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Bandera de Bueu de las ligas Euskotren y Eusko Label
EN DIRECTO
Hace min.
Bandera Orio Kanpina de las Ligas Euskotren y Eusko Label
EN DIRECTO
Hace min.
Bandera Caixabank de las Ligas Euskotren y Eusko Label
EN DIRECTO
Hace min.
Nerea Pérez y Joseba Amunarriz, mejores patrones de las ligas Euskotren y Eusko Label, respectivamente
EN DIRECTO
Hace min.
Ion Larrañaga, nuevo entrenador de Donostiarra
EN DIRECTO
Hace min.
Gentza Zubiri, nuevo entrenador de Bermeo
EN DIRECTO
Hace min.
Ibon Urbieta no continuará como entrenador de Donostiarra en la Liga ETE
EN DIRECTO
Hace min.
El Ayuntamiento de Bilbao recibe a los remeros de Deusto
EN DIRECTO
Hace min.
Gaztañazpi analiza la última jornada de la temporada de remo
Cargar más