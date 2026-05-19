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Primera regata de las ligas Euskotren y Eusko Label, en Buitrago del Lozoya

18:00 - 20:00

La presentación en Buitrago del Lozoya. Imagen: ACT

Euskaraz irakurri: Euskotren eta Eusko Label ligetako lehen estropada, Buitrago del Lozoyan
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KIROLAK EITB

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La temporada de remo de este año arrancará en Buitrago del Lozoya, en Madrid, con una regata especial. Esta primera cita tendrá lugar el 28 de junio. 

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