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Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles

Orio eta San Juan
18:00 - 20:00
Orioko eta San Juango traineruak. Argazkia: EITB
Euskaraz irakurri: Orio eta San Juan nagusitu dira Euskadiko batelen txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao.

En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero.

San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.

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