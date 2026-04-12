Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles
Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao.
En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero.
San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
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