Resumen de la temporada de remo 2025

La tripulación masculina de Orio ha completado una temporada histórica, con 16 victorias. En las regatas femeninas, Arraunlagunak se ha impuesto en la Liga Euskotren, así como en la Bandera de Donostia, la de Gipuzkoa y la de España. En las ligas principales, los hombres de Kaiku y Cabo han perdido nivel, y lo mismo ha ocurrido con las mujeres de Hondarribia.