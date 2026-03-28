Unai Emery patrocinará al club de remo Hondarribia
El actual entrenador del Aston Villa se ha convertido en patrocinador del club de remo de su pueblo, de Hondarribia. El acuerdo de colaboración, que en principio, es de tres años, lo han presentado esta sábado. En adelante, la marca Ekipate By UE, perteneciente al grupo de empresas de Unai Emery, lucirá en la proa de la trainera de Hondarribia.
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Las Ligas Eusko Label y Euskotren arrancarán el último fin de semana de junio en Madrid
Galicia será el escenario de la competición los días 17 y 18 de julio y el fin de semana del 29 y 30 de agosto. La Liga Euskotren terminará el 22-23 de agosto en Zarautz y la Liga Eusko Label el 19-20 de septiembre en Bermeo y Portugalete.
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Astillero, en categoría femenina, y Zierbena B, en masculina, han dominado la primera prueba de la temporada de remo en Portugalete, condicionada por el mal estado del tiempo y la mar.
Resumen de la temporada de remo 2025
La tripulación masculina de Orio ha completado una temporada histórica, con 16 victorias. En las regatas femeninas, Arraun Lagunak se ha impuesto en la Liga Euskotren, así como en la Bandera de Donostia, la de Gipuzkoa y la de España. En las ligas principales, los hombres de Kaiku y Cabo han perdido nivel, y lo mismo ha ocurrido con las mujeres de Hondarribia.
La Liga Euskotren y Eusko Label de la ACT comenzarán en Madrid
La asamblea de la ACT ha dado a conocer que ambas ligas comenzarán el 28 de junio.
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Entrevista a José Luis Korta, esta noche, en ETB1 y ETB2
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Iker Zabala cree que ha sido ''una temporada de ensueño'', pero que ''hay margen de mejora''
Entrevistado en ETB, el preparador de Orio ha resaltado que han trabajado "a las mil maravillas". El vizcaíno reconoce que en el club aguilucho "ya había un grandísimo trabajo hecho de años, del cual, en cierta manera me he aprovechado".