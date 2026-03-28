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Unai Emery patrocinará al club de remo Hondarribia

Unai Emery
18:00 - 20:00
Unai Emery. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Unai Emery eta Hondarribia A. E. lankidetzan arituko dira
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EITB

Última actualización

El actual entrenador del Aston Villa se ha convertido en patrocinador del club de remo de su pueblo, de Hondarribia. El acuerdo de colaboración, que en principio, es de tres años, lo han presentado esta sábado. En adelante, la marca Ekipate By UE, perteneciente al grupo de empresas de Unai Emery, lucirá en la proa de la trainera de Hondarribia.

 

Remo

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