La "Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid – Canal Isabel II" será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026. Así lo han decidido los clubes socios de la ACT con la aprobación del calendario de competición para la presente campaña.

Orio ha acogido la tercera sesión ordinaria del año, donde los puntos más destacados han sido la aprobación tanto del calendario, como la del presupuesto.

La Liga Eusko Label y la Liga Euskotren arrancarán el último fin de semana de junio en Buitrago del Lozoya, donde el domingo (28 de junio) se disputará la jornada inaugural, en el embalse de Riosequillo. La regata se disputará en formato contrarreloj por parejas, y con 6 largos y 5 ciabogas en el apartado masculino y 4 largos y 3 ciabogas en el femenino.

Las ligas llegarán a Bizkaia el primer fin de semana de julio, con las jornadas de Bilbao y Zierbena (4 y 5 de julio). El sábado del siguiente fin de semana las tripulaciones disputarán la Bandera CaixaBank en Castro-Urdiales y visitará Gipuzkoa el domingo con la jornada en aguas de Orio.

Jornadas en Galicia

Las Ligas Eusko Label y Euskotren viajarán por primera vez a Galicia los días 18 y 19 de julio. El sábado se disputará la regata en casa del recién ascendido Chapela mientras que el domingo Bueu hará las veces de anfitrión.

La Ikurriña de Zarautz volverá a ser la cita que clausure la Euskotren Liga, disputándose la doble jornada el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

Las traineras de la Eusko Label Liga competirán en Galicia por segunda vez los días 29 y 30 de agosto, en Boiro y Ares respectivamente. Las dos jornadas del Play Off y el final de la Eusko Label Liga se disputarán los días 19 y 20 de septiembre en Bermeo y Portugalete.