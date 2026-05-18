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Mikel Olazabal recibe el premio Airean

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18:00 - 20:00
Mikel Olazabal recibe el premio Airean. Imagen: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

El periodista de EITBKirolak ha sido galardonado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi. Mikel Olazabal, que está apunto de jubilarse, ha recibido el premio a una larga trayectoria, de 42 años. Ha sido durante muchos años director de deportes en ETB, y también la voz de las regatas en verano.

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