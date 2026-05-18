Mikel Olazabal recibe el premio Airean
El periodista de EITBKirolak ha sido galardonado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi. Mikel Olazabal, que está apunto de jubilarse, ha recibido el premio a una larga trayectoria, de 42 años. Ha sido durante muchos años director de deportes en ETB, y también la voz de las regatas en verano.
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Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles
Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao. En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero. San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
Hondarribia, satisfecha con el nivel mostrado en remo olímpico
Este fin de semana ha finalizado la primera edición de la Liga nacional española de remo olímpico. Hondarribia es el único club vasco que ha participado con equipo masculino y femenino.
Unai Emery patrocinará al club de remo Hondarribia
El actual entrenador del Aston Villa se ha convertido en patrocinador del club de remo de su pueblo, de Hondarribia. El acuerdo de colaboración, que en principio, es de tres años, lo han presentado esta sábado. En adelante, la marca Ekipate By UE, perteneciente al grupo de empresas de Unai Emery, lucirá en la proa de la trainera de Hondarribia.
Las Ligas Eusko Label y Euskotren arrancarán el último fin de semana de junio en Madrid
Galicia será el escenario de la competición los días 17 y 18 de julio y el fin de semana del 29 y 30 de agosto. La Liga Euskotren terminará el 22-23 de agosto en Zarautz y la Liga Eusko Label el 19-20 de septiembre en Bermeo y Portugalete.
Zierbena B y Astillero vencen en Portugalete
Astillero, en categoría femenina, y Zierbena B, en masculina, han dominado la primera prueba de la temporada de remo en Portugalete, condicionada por el mal estado del tiempo y la mar.
Resumen de la temporada de remo 2025
La tripulación masculina de Orio ha completado una temporada histórica, con 16 victorias. En las regatas femeninas, Arraun Lagunak se ha impuesto en la Liga Euskotren, así como en la Bandera de Donostia, la de Gipuzkoa y la de España. En las ligas principales, los hombres de Kaiku y Cabo han perdido nivel, y lo mismo ha ocurrido con las mujeres de Hondarribia.
La Liga Euskotren y Eusko Label de la ACT comenzarán en Madrid
La asamblea de la ACT ha dado a conocer que ambas ligas comenzarán el 28 de junio.
José Luis Korta: ''Hay muchas escuelas de remo, pero yo, muchas veces, les llamo guarderías''
"Está muy bien que haya muchas escuelas, pero, de las escuelas, tiene que ir alguno a la universidad", ha dicho José Luis Korta, en la entrevista que ha mantenido con EITB, en el espacio de Kirolak. El de Orio ha anunciado que se retira, tras sesenta años en el remo y con un palmarés de leyenda.
Entrevista a José Luis Korta, esta noche, en ETB1 y ETB2
El oriotarra anunció su retirada del mundo del remo el pasado mes de agosto, tras toda una vida dedicada a este deporte. En los dos últimos años, fue entrenador de Castro.