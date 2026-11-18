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Oriamendi presenta los cinco últimos festivales que organizará
Euskaraz irakurri: Oriamendik antolatuko dituen azken bost jaialdiak aurkeztu ditu
El campeonato de parejas de primera y el de segunda serán los últimos que organice Oriamendi. Comenzarán el 28 de noviembre y las finales tendrán lugar el 26 de diciembre. El deseo de los remontistas: "Ver los frontones llenos".
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