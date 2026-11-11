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Imanol Ansa y Oriamendi acuerdan extinguir la relación contractual que mantenían

El remontista y la empresa, de esta forma, dan por concluida su relación profesional.
Imanol Ansa
Imanol Ansa, en imagen de archivo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Imanol Ansa eta Oriamendi akordio batera iritsi dira elkarren arteko kontratua eteteko
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El remontista Imanol Ansa y la empresa Oriamendi han acordado extinguir la relación contractual que mantenían, según ha podido saber EITB. De esta forma, Ansa II y Oriamendi dan por concluida su relación profesional.

En julio de 2026, Oriamendi sancionó a Imanol Ansa a estar un mes sin jugar y entrenar, incluso dejándole fuera del Campeonato Manomanista. El pelotari, en agosto, denunció que detrás de esta decisión había “motivos personales”, y que la empresa no estaba “dispuesta a negociar ni a resolver la situación”.

En torno a ello, Oriamendi, en rueda de prensa, argumentó su punto de vista, y, además, adelantó que el remontista de Urnieta no iba a disputar más torneos oficiales.

En virtud del acuerdo al que han llegado, ni Ansa II ni Oriamendi realizarán nuevas valoraciones sobre las desavenencias que se han registrado entre ellos.

Pelota Remonte

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