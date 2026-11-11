Imanol Ansa y Oriamendi acuerdan extinguir la relación contractual que mantenían
El remontista Imanol Ansa y la empresa Oriamendi han acordado extinguir la relación contractual que mantenían, según ha podido saber EITB. De esta forma, Ansa II y Oriamendi dan por concluida su relación profesional.
En julio de 2026, Oriamendi sancionó a Imanol Ansa a estar un mes sin jugar y entrenar, incluso dejándole fuera del Campeonato Manomanista. El pelotari, en agosto, denunció que detrás de esta decisión había “motivos personales”, y que la empresa no estaba “dispuesta a negociar ni a resolver la situación”.
En torno a ello, Oriamendi, en rueda de prensa, argumentó su punto de vista, y, además, adelantó que el remontista de Urnieta no iba a disputar más torneos oficiales.
En virtud del acuerdo al que han llegado, ni Ansa II ni Oriamendi realizarán nuevas valoraciones sobre las desavenencias que se han registrado entre ellos.