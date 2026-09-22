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Juanenea sobre la semifinal individual: “Voy a dar el 200% y Endika no lo va a tener fácil”
Juanenea y Barrenetxea IV han elegido el material con el que disputarán la semifinal del campeonato individual de remonte. Juanenea está preparado para “darlo todo”, mientras que Barrenetxea cree que su rival le tiene alguna sorpresa guardada e “intentará estar a la altura”.
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