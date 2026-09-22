CAMPEONATO INDIVIDUAL
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Juanenea sobre la semifinal individual: “Voy a dar el 200% y Endika no lo va a tener fácil”

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Aritz Juanenea
18:00 - 20:00
Aritz Juanenea en la elección de material.
Euskaraz irakurri: Barrenetxea: “Iaz baino hobe ikusten dut nire burua, bai indar aldetik, bai erresistentzia aldetik”
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Última actualización

Juanenea y Barrenetxea IV han elegido el material con el que disputarán la semifinal del campeonato individual de remonte. Juanenea está preparado para “darlo todo”, mientras que Barrenetxea cree que su rival le tiene alguna sorpresa guardada e “intentará estar a la altura”.

Remonte Pelota

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