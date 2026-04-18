FINAL DE COPA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

GALERÍA DE FOTOS: Ambientazo en las calles de Sevilla con la marea txuri-urdin

Los colores txuri-urdin predominan en las calles de Sevilla. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: ARGAZKI GALERIA: Giro ezin hobea Sevillako kaleetan, marea txuri-urdinaren uholdearekin
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha dejado inumerables momentos para el recuerdo que perdurarán en la memoria colectiva realzale. En esta galería se puede ver una pequeña muestra de la marea txuri-urdin que ha tomado las calles de Sevilla de manera masiva.

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X