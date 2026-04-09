Final de Copa
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Jon Martín: “Imagino a una Real ganadora”

Jon Martin, Realeko jokalaria, Errege Kopako finalari begira
18:00 - 20:00
Jon Martín, jugador de la Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Jon Martin: "Ongi defendatzen baduzu, irabazteko aukera asko izango ditugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad Jon Martín ha hablado de la final de Copa que les enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril, un partido que a Martín le parece que va a ser igualado y que ve al equipo con opciones de ganar. 

Real Sociedad

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Toda la emoción de la final copera con la retransmisión en directo del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad y programación especial en todos los medios de EITB

El encuentro que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla se podrá seguir en directo en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila, con programas y contenidos especiales en televisión, radio y digital.
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