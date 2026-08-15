El Athletic cierra la pretemporada con una derrota frente al Atalanta
El Athletic Club perdido por 1-0 en Bérgamo en el último partido de preparación de los ocho que ha disputado el equipo rojiblanco antes de arrancar la temporada 2026-27 de manera oficial el próximo 22 de agosto frente al Sevilla en Bilbao.
Un gol del internacional polaco Nicola Zalewski nada más comenzar la segunda parte ha decidido un test en el que el Athletic no ha podido repetir su gran gesta de la pasada edición de la Champions League, en este mismo escenario.
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Edin Terzic: “Siento la emoción y el apoyo de la afición, su conexión con el club; la actitud para trabajar es muy buena”
Cuando queda poco más de una semana para que dé comienzo la competición en la temporada 2026-2027, que el Athletic estrenará en LaLiga EA Sports en San Mamés ante el Sevilla, el 22 de agosto, EITB ha entrevistado a Edin Terzic, nuevo entrenador del conjunto rojiblanco. “Nosotros, como muchos otros equipos de LaLiga, tenemos como objetivo jugar en Europa”, señala, “y lo que puedo prometer es que trabajaremos duro para ello”.
El Athletic traspasa a Julen Agirrezabala al Racing de Santander
El club bilbaíno ingresa una cantidad fija por la transferencia, y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo. Agirrezabala, de 25 años, deja el Athletic tras jugar 65 partidos oficiales, entre ellos todos los de la Copa del Rey de la temporada 2023-2024, en la que fue clave para que el equipo vasco se hiciera con el título.
Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte se incorporan a la pretemporada del Athletic
Edin Terzic ya tiene a sus órdenes en Lezama a los tres campeones del mundo del Athletic. Tanto Nico Williams como Unai Simón y Aymeric Laporte han regresado a los entrenamientos rojiblancos después de disfrutar de sus vacaciones tras ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado 19 de julio.
Derrota del Athletic en el penúltimo amistoso jugado en Marsella (3-1)
Derrota del Athletic por 3-1 frente al Olympique de Marsella en el penúltimo amistoso de la pretemporada. Los goleadores del partido disputado en el Stade Vellodrome han sido Angel Gomes, Igor Paixao y Tadjidine M'Madi para los franceses, mientras que Oihan Sancet ha marcado para los rojiblancos.
Leire Baños se rompe el cruzado de la rodilla derecha
La centrocampista de Irun cayó lesionada el pasado sábado en Luanco ante el Deportivo Abanca, en el primer partido de la pretemporada. Tras una acción fortuita tuvo que abandonar el terreno de juego cuando apenas habían trascurrido dos minutos.
Mikel Vesga ficha por el Almería y deja el Athletic Club tras nueve temporadas
Con 250 partidos disputados en Primera con el Athletic, el centrocampista vitoriano llega a un equipo andaluz cuyo objetivo es volver a la máxima categoría.
El Athletic se impone al Burgos (0-3)
El Athletic ha vencido con contundencia al Burgos en el Plantío en su sexto encuentro de pretemporada. Areso ha hecho el primero de la tarde al poco de empezar. Robert Navarro tras una bonita jugada colectiva ha hecho el segundo, e Iñaki Williams el tercero en el tramo final. El encuentro ha tenido un formato peculiar, puesto que se han jugado cuatro tiempos de media hora.
Peio Canales: “Vuelvo como un jugador mejorado al Athletic, de manera diferente”
Peio Canales admite que ha pasado un gran año cedido en el Racing, donde ha vivido una expeiencia que le ha hecho crecer en todos los sentidos. Quiere ser importante en el Athletic a las órdenes de Terzic, con el cuál ha mantenido varias convrsaciones sobre lo que debe hacer en el campo. El objetivo del equipo es muy claro: estar lo más arriba posible en la clasificación.
Elene Guturbay renueva su contrato con el Athletic hasta 2029
La centrocampista de Deusto amplia su vinculación con el club por tres temporadas más, después de haberse proclamado campeona de Europa sub-19 recientemente.