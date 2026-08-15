El Athletic cierra la pretemporada con una derrota frente al Atalanta

El Athletic Club perdido por 1-0 en Bérgamo en el último partido de preparación de los ocho que ha disputado el equipo rojiblanco antes de arrancar la temporada 2026-27 de manera oficial el próximo 22 de agosto frente al Sevilla en Bilbao.



Un gol del internacional polaco Nicola Zalewski nada más comenzar la segunda parte ha decidido un test en el que el Athletic no ha podido repetir su gran gesta de la pasada edición de la Champions League, en este mismo escenario.