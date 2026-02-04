Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La afición está preparada para disfrutar del derbi Alavés-Real Sociedad

Alaves-Reala zaleak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zaleak prest daude, Alaves-Reala derbiaz gozatzeko
author image

EITB

Última actualización

Alavés y Real Sociedad se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Rey en el derbi que les enfrenta esta noche en Mendizorroza. La afición se muestra entusiasta, unas horas antes del partido.

Real Sociedad Alavés Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X