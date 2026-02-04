La afición está preparada para disfrutar del derbi Alavés-Real Sociedad
Alavés y Real Sociedad se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Rey en el derbi que les enfrenta esta noche en Mendizorroza. La afición se muestra entusiasta, unas horas antes del partido.
