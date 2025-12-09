Horarios de los cruces de los equipos vascos en dieciseisavos de la Copa
Eibar y Real Sociedad jugarán el martes, 16 de diciembre, Osasuna y Alavés el miércoles 17, y Athletic el jueves 18.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este martes los horarios de las eliminatorias de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la que estarán inmersos cinco equipos vascos: Alavés, Eibar, Real Sociedad, Osasuna y Athletic.
Así, el primero en jugar será el Eibar, que recibirá al Elche en Ipurua el martes, 16 de diciembre, a las 19:00 horas. El mismo día, pero a las 21:00 horas, la Real visitará al Eldense.
Ya el miércoles, 17 de diciembre, Osasuna se medirá al Huesca a domicilio a las 19:00 horas, y el Alavés recibirá al Sevilla en Mendizorrotza a las 21:00 horas, en el único cruce entre equipos de primera. Por último, el jueves, 18 de diciembre, el Athletic tendrá como adversario al Ourense a las 19:00 horas.
Todas las eliminatorias serán a partido único.
