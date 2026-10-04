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Joseba Etxeberria, nuevo entrenador del Albacete, de LaLiga Hypermotion

El técnico guipuzcoano llega a su nuevo club en sustitución de Alberto González; el Albacete ocupa la última posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion, con un punto en ocho partidos. Etxeberria, como entrenador, ha trabajado, entre otros equipos, en la cantera del Athletic, en el Amorebieta y en el Eibar.
Joseba Etxeberria
Joseba Etxeberria, en imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Joseba Etxeberriak Albacete zuzenduko du, Hypermotion Ligan
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Joseba Etxeberria ha firmado como entrenador del Albacete, de LaLiga Hypermotion, hasta el final de la temporada 2026-2027, según ha anunciado este domingo el nuevo club del técnico guipuzcoano.

Etxeberria llega al Albacete en sustitución de Alberto González, que ha sido destituido; el equipo albaceteño ocupa la última posición de la clasificación de laLiga Hypermotion, con un punto en ocho partidos.

En su carrera como técnico, Joseba Etxeberria ha dirigido a los siguientes equipos: Basconia, Amorebieta, Tenerife, Bilbao Athletic, Mirandés, Eibar y Real Murcia. 

Fútbol Joseba Etxeberria LaLiga Hypermotion

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