Joseba Etxeberria, nuevo entrenador del Albacete, de LaLiga Hypermotion

Joseba Etxeberria ha firmado como entrenador del Albacete, de LaLiga Hypermotion, hasta el final de la temporada 2026-2027, según ha anunciado este domingo el nuevo club del técnico guipuzcoano.

Etxeberria llega al Albacete en sustitución de Alberto González, que ha sido destituido; el equipo albaceteño ocupa la última posición de la clasificación de laLiga Hypermotion, con un punto en ocho partidos.

En su carrera como técnico, Joseba Etxeberria ha dirigido a los siguientes equipos: Basconia, Amorebieta, Tenerife, Bilbao Athletic, Mirandés, Eibar y Real Murcia.