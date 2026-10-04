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Joseba Etxeberria, nuevo entrenador del Albacete, de LaLiga Hypermotion
El técnico guipuzcoano llega a su nuevo club en sustitución de Alberto González; el Albacete ocupa la última posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion, con un punto en ocho partidos. Etxeberria, como entrenador, ha trabajado, entre otros equipos, en la cantera del Athletic, en el Amorebieta y en el Eibar.
Euskaraz irakurri: Joseba Etxeberriak Albacete zuzenduko du, Hypermotion Ligan
Joseba Etxeberria ha firmado como entrenador del Albacete, de LaLiga Hypermotion, hasta el final de la temporada 2026-2027, según ha anunciado este domingo el nuevo club del técnico guipuzcoano.
Etxeberria llega al Albacete en sustitución de Alberto González, que ha sido destituido; el equipo albaceteño ocupa la última posición de la clasificación de laLiga Hypermotion, con un punto en ocho partidos.
En su carrera como técnico, Joseba Etxeberria ha dirigido a los siguientes equipos: Basconia, Amorebieta, Tenerife, Bilbao Athletic, Mirandés, Eibar y Real Murcia.
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