La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, ha anunciado la convocatoria para los dos últimos amistosos del año, ante Chile y Venezuela, con cuatro novedades entre las jugadoras vascas. Las rojiblancas Sara Ortega, Daniela Agote y Eunate Astralaga, y la txuri-urdin Cecilia Marcos entran en una lista en la que se mantienen otras tres representantes de los equipos vascos: Adriana Nanclares y Clara Pinedo, del Athletic, y Ainhoa Marín, de la Real Sociedad. Para Ortega y Agote será su primera llamada con la absoluta, al igual que para Astralaga y Cecilia, que regresa tras superar dos graves lesiones de cruzado.

La principal novedad de la lista anunciada este viernes por Sonia Bermúdez es el regreso de la centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí. En el capítulo de bajas, destacan las salidas de Irene Paredes, central del Barcelona, y Oihane Hernandez, ahora en el Orlando Pride. Tampoco están Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Cata Coll, Mapi León u Ona Batlle, entre otras habituales. España se enfrentará a Chile el 28 de noviembre en León y a Venezuela el 4 de diciembre en Riazor, dos citas con las que cerrará el año.