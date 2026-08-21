Julen Arriolabengoa, nuevo refuerzo del Euskaltel-Euskadi

El Euskaltel-Euskadi sigue reinventándose. La escuadra naranja ha confirmado la incorporación del corredor alavés Julen Arriolabengoa para las próximas dos temporadas, la del 2027 y 2028. Nacido en 2001 en Erentxun, este movimiento servirá a Arriolabengoa para seguir creciendo como ciclista tras haber estado ligado al Caja Rural-RGA las últimas tres temporadas.

Desde la Fundación Euskadi explican que Julen Arriolabengoa es "profesional desde 2024" y que "recala en el Euskaltel-Euskadi con el objetivo de alcanzar su plena madurez deportiva y aportar solidez en la montaña. Este año, ha disputado pruebas del WorldTour como la Itzulia, la Volta a Catalunya y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y, recientemente, fue 20º en la Vuelta a Burgos".

Además, "se trata de un corredor de perfil escalador y de vueltas, formado íntegramente en la cantera vasca: dio sus primeros pasos como cadete en el Arabarrak de Agurain, continuó en categoría júnior entre el propio Arabarrak y el Club Zuiano de Murgia, y dio el salto a sub23 con el Caja Rural, ganando el Torneo Euskaldun en 2023", añaden.