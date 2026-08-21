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Julen Arriolabengoa, nuevo refuerzo del Euskaltel-Euskadi

El corredor alavés recala en la escuadra naranja tras haber estado las últimas tres temporadas en el Caja Rural-RGA.
Julen Arriolabengoa
Julen Arriolabengoa durante una carrera con el Caja Rural-RGA. Foto: Fundación Euskadi.
Euskaraz irakurri: Julen Arriolabengoa, Euskaltel-Euskadiren errefortzu berria
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

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El Euskaltel-Euskadi sigue reinventándose. La escuadra naranja ha confirmado la incorporación del corredor alavés Julen Arriolabengoa para las próximas dos temporadas, la del 2027 y 2028. Nacido en 2001 en Erentxun, este movimiento servirá a Arriolabengoa para seguir creciendo como ciclista tras haber estado ligado al Caja Rural-RGA las últimas tres temporadas.

Desde la Fundación Euskadi explican que Julen Arriolabengoa es "profesional desde 2024" y que "recala en el Euskaltel-Euskadi con el objetivo de alcanzar su plena madurez deportiva y aportar solidez en la montaña. Este año, ha disputado pruebas del WorldTour como la Itzulia, la Volta a Catalunya y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y, recientemente, fue 20º en la Vuelta a Burgos".

Además, "se trata de un corredor de perfil escalador y de vueltas, formado íntegramente en la cantera vasca: dio sus primeros pasos como cadete en el Arabarrak de Agurain, continuó en categoría júnior entre el propio Arabarrak y el Club Zuiano de Murgia, y dio el salto a sub23 con el Caja Rural, ganando el Torneo Euskaldun en 2023", añaden.

Julen Arriolabengoa

"Correr las próximas dos temporadas en el Euskaltel-Euskadi es la mejor oportunidad posible para seguir creciendo en el equipo de casa"

El corredor vasco, por su parte, ha expresado que "correr las próximas dos temporadas en el Euskaltel-Euskadi es la mejor oportunidad posible para seguir creciendo en el equipo de casa. Es algo muy especial para cualquier corredor, pero en particular para un ciclista vasco. Siento que estoy alcanzando un punto de madurez donde puedo ser muy útil al grupo, tanto en las jornadas más exigentes como en las clasificaciones generales, donde me estoy encontrando muy cómodo. Estoy muy agradecido al Caja Rural por todo lo que me ha aportado desde que tenía 18 años; me han formado como ciclista. Ahora me siento preparado para dar un paso más con el Euskaltel-Euskadi y las próximas dos temporadas convertirme en mejor ciclista de lo que soy", ha declarado.

El de Julen Arriolabengoa es el sexto fichaje que anuncia el Euskaltel-Euskadi después de los de Mikel Landa, Marco Martín, Hodei Muñoz, Ander Okamika y Felipe Orts.

Ciclismo Fundación Euskadi

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