Ziortza Villa: “El Campeonato de Europa de Austria es uno de los mayores retos de mi carrera deportiva”
La ultrafondista vizcaína es incansable. Después de proclamarse campeona de Europa en la modalidad de 12 horas en ultraciclismo, en Croacia, Ziortza Villa explica en qué consiste su especialidad, así como los detalles de su preparación de cara a sus próximos retos: el Campeonato de Europa de 1000km que se disputará en Austria a finales de agosto y el Campeonato del Mundo que se disputará en Florida en noviembre.
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Louis Barré gana en solitario en Schwäbisch Hall
El francés Louis Barré (Visma) se ha impuesto en la primera etapa de la Volta a Alemania, cruzando en solitario la línea de meta en Schwäbisch Hall. Isaac del Toro (UAE) ha sido segundo con 16 segundos de diferencia. Giule Ciccone (Lidl-trek) ha llegado en tercer lugar.
Isaac del Toro gana el prólogo de la Vuelta a Alemania
Isaac del Toro (UAE) se ha llevado la contrarreloj del prólogo de la Vuelta a Alemania. Paul Magnier (Soudal) ha sido segundo, el mexicano le ha sacado 1,73”. Laurenz Rex (Soudal) ha sido tercero, con una diferencia de 1,05 segundos con respecto al líder.
Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Alemania 2026
El Tour de Alemania se disputará entre el 19 y el 23 de agosto, y comenzará en Bad Orb, y concluirá en Heilbronn. Las cinco jornadas de la carrera van a ser emitidas, en directo, por EITB.
El uruguayo Silva se lleva la Arctic Race
Cedrik Bakke Christophersen se ha impuesto en la cuarta etapa y última etapa de la Arctic Race. El noruego ha terminado la etapa de 190,5 kilómetros en poco más de cuatro horas. En la general, el triunfo final ha sido para el Guillermo Thomas Silva.
Guillermo Thomas Silva gana la tercera etapa en el Storheia Summit
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) ha logrado el primer puesto en la tercera etapa de la Arctic Race. El belga Van Eetvelt (Lotto) ha entrado segundo, junto a Silva. Pinarello (NSN Cycling) ha sido tercero en el Storheia Summit.
El noruego Erlend Blikra gana al sprint la segunda etapa de la Arctic Race
Erlind Blikra, del equipo Uno X Mobility, se ha impuesto en la segunda etapa de la Arctic Race disputada entre Vesterålen-Andenes. El noruego se ha llevado la victoria al sprint, mientras que Ethan Vernon (NSN Cycling) ha entrado segundo, mientras que Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) se ha hecho con el tercer puesto.
Lonardi se lleva la primera etapa de la Arctic Race en un esprint masivo con una aparatosa caída de Paul Hennequin, ciclista de Euskaltel
El ciclista italiano del equipo Polti VisitMalta ha sido el más rápido en los metros finales, y se ha impuesto al francés Jason Tesson y al canadiense Riley Pickrell. El francés Paul Hennequin, ciclista del Euskaltel-Euskadi, ha sufrido una aparatosa caída contra las vallas dentro del último kilómetro. Afortunadamente no ha sufrido graves lesiones y ha llegado a meta por sus propios medios.
Xabier Isasa se impone en la sexta etapa de la Volta a Portugal
El ciclista de Urretxu ha estado todo el día en fuga, y batido al portugués Rui Oliveira al sprint, con un segundo grupo de corredores encima. Es la primera victoria profesional del guipuzcoano.
Perfiles y recorridos de todas las etapas de la Arctic Race 2026
La Arctic Race noruega se disputará entre el 13 y el 16 de agosto, y comenzará en Evenes, y concluirá en Narvik. Las cuatro etapas van a ser emitidas, en directo, por EITB.