Zuazo conquista la Euskal Kopa tras imponerse al Bera Bera en una final muy igualada (23-25)

El Zuazo Barakaldo alzó la Euskal Kopa este viernes tras vencer por 23-25 al Super Amara Bera Bera en el polideportivo Zubikoa de Oñati, en una final intensa y muy disputada de principio a fin.

El conjunto donostiarra comenzó dominando el encuentro gracias a su solidez defensiva y eficacia ofensiva, llegando a ponerse con ventaja en los primeros minutos (4-1). Sin embargo, el Zuazo reaccionó con el paso del tiempo, apoyado en una gran actuación de su portera Ferreira y aprovechando los errores rivales para igualar el marcador y marcharse por delante antes del descanso (10-10).

Tras la reanudación, el partido mantuvo la igualdad, con alternancias en el marcador y protagonismo de ambas porterías. El Zuazo supo endurecer su defensa en momentos clave, resistiendo incluso en inferioridad numérica, mientras que el Bera Bera no logró aprovechar sus oportunidades.

En el tramo final, la mayor eficacia del equipo vizcaíno resultó decisiva. Acciones clave de jugadoras como Permach, Saiz o López permitieron al Zuazo tomar ventaja, que supo gestionar hasta el pitido final. Un gol de Landera en los últimos minutos certificó el triunfo definitivo (23-25).

El título supone un gran mérito para el Zuazo, equipo que milita en la segunda categoría del balonmano estatal, al imponerse al líder de la Liga Guerreras, pese a las bajas del conjunto guipuzcoano por compromisos internacionales.