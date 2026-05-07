Maitane Etxeberria: “El equipo está con muchas ganas e ilusión”
Super Amara Bera Bera y Replasa Beti-Onak jugarán mañana en Illunbe los cuartos de final de la Copa de la Reina. Las navarras jugarán a las 18:15 contra el Atlético Guardés. El turno de los guipuzcoanas será a las 20:30 ante el Aula Valladolid.
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Bera Bera y Beti-Onak, preparados para afrontar la Copa de la Reina en Illunbe
Super Amara Bera Bera disputará su eliminatoria de cuartos de final contra el Aula Valladolid. Por otro lado, Beti-Onak se enfrentará al Atlético Guardés.
El Bidasoa Irun logra el pase a la fase final de Copa; el Anaitasuna cae eliminado
El equipo irundarra venció a Cajasol Puente Genil 30-36, por lo que jugará la fase final en Alicante del 5 al 7 de junio. El Anaitasuna, sin embargo, fue eliminado tras perder 30-31 contra el Torrelavega.
Zuazo conquista la Euskal Kopa tras imponerse al Bera Bera en una final muy igualada (23-25)
El Zuazo Barakaldo se ha proclamado campeón de la Euskal Kopa tras derrotar al Super Amara Bera Bera en Oñati, culminando una gran actuación ante el líder de la máxima categoría.
Bera Bera vs. Aula Valladolid y Beti Onak vs. Mecalia Atlético Guardés, en los cuartos de final de la Copa
Así lo ha establecido el sorteo llevado a cabo este martes en el Aquarium de San Sebastián.