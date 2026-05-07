CUARTOS DE FINAL - COPA DE LA REINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Maitane Etxeberria: “El equipo está con muchas ganas e ilusión”

Maitane Etxeberria
18:00 - 20:00
Olaia Luzuriaga, Beti-Onak.
Euskaraz irakurri: Olaia Luzuriaga, Beti-Onakeko jokalaria: “Hau disfrutatzekoa da”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Super Amara Bera Bera y Replasa Beti-Onak jugarán mañana en Illunbe los cuartos de final de la Copa de la Reina. Las navarras jugarán a las 18:15 contra el Atlético Guardés. El turno de los guipuzcoanas será a las 20:30 ante el Aula Valladolid.

El Bera Bera y el Beti-Onak, preparados para afrontar la Copa de la Reina en Illumbe
Balonmano Otras competiciones de balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X