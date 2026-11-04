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El Maccabi Tel Aviv jugará como local en Chipre a partir de la jornada 11 de Euroliga

El conjunto israelí abandona Belgrado y disputará sus encuentros como local en Spyros Kyprianou Arena “hasta nuevo aviso”.
Victorious Maccabi players during the Turkish Airlines EuroLeague basketball match between LDLC ASVEL and Maccabi Rapyd Tel Aviv on 20 March 2026 at Astroballe in Villeurbanne, France - Photo Cyril Lestage / DPPI
Jugadores del Maccabi Tel Aviv. Imagen de archivo de Europa Press
Euskaraz irakurri: Maccabi Tel Avivek Zipren jokatuko ditu etxeko partidak, Euroligako 11. jardunalditik aurrera
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Maccabi Tel Aviv jugará sus partidos como local en Limassol (Chipre) a partir de la jornada 11 de la Euroliga. La competición ha anunciado este jueves el cambio de sede, que se mantendrá “hasta nuevo aviso” debido a la situación de seguridad en la región.

El nuevo escenario será el Spyros Kyprianou Arena, un pabellón con capacidad para 8.000 espectadores que verá reducido su aforo a 5.000 asientos. De esta forma, el Maccabi dejará atrás el Aleksandar Nikolic de Belgrado, donde había disputado sus encuentros como local hasta ahora. Su estreno en Chipre como local será ante el Hapoel Tel Aviv, otro equipo israelí, en la jornada 11.

El Baskonia también tendrá que desplazarse hasta Limassol para medirse al Maccabi. Los vitorianos jugarán allí el jueves 15 de abril, en la jornada 38.

La Euroliga mantiene las sedes alternativas para los equipos israelíes con el objetivo de "garantizar la seguridad y el bienestar de los jugadores, el personal técnico y los aficionados".

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