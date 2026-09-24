En cuanto a las faltas técnicas, en esta temporada se dividirán en dos categorías. Las de la Categoría 1, supondrán la descalificación inmediata del partido, a causa de "comunicación irrespetuosa, provocación a un oponente, obstruir la visión de un jugador y simular una falta"; mientras que las de la Categoría 2 no supondrán la descalificación pero se penalizará por retrasar el juego, colgarse del aro después de un mate y la interferencia defensiva en el último tiro libre.

Asimismo, la falta antideportiva se ha sustituido por dos sanciones separadas. Por un lado, la falta disruptiva abarca el contacto que rompe el flujo del juego y pone a un oponente en desventaja. Por el otro, existe la falta flagrante, que abarca un contacto imprudente, violento o peligroso. Ambas conllevan la misma penalización que la antigua falta antideportiva, pero sólo una falta flagrante cuenta para la descalificación.



Los jugadores serán descalificados por dos técnicas de categoría, dos faltas flagrantes o una de cada. Por lo que respecta a los entrenadores, serán descalificados tras dos técnicas personales de Categoría 1, o tres faltas técnicas de Categoría 1 vinculadas a la conducta del banquillo.



Respecto a las acciones de tiro, la Euroliga aclara que el movimiento de tiro "comienza en el momento en que un jugador mueve sus hombros y el balón vuela en dirección a la canasta". Además determina que el acto de tiro comienza "entre la línea de tres puntos y la canasta", una vez que el jugador recoge el balón y continúa con el movimiento de tiro.