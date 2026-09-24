Comienza la Euroliga con cambios en el reglamento y la incorporación del Besiktas
Arranca la Euroliga 2026-27 de baloncesto y viene con una serie de cambios en sus reglas, además de la incorporación del Besiktas Istanbul entre los 20 participantes de la competición.
Cambios de reglamento
En cuanto a las faltas técnicas, en esta temporada se dividirán en dos categorías. Las de la Categoría 1, supondrán la descalificación inmediata del partido, a causa de "comunicación irrespetuosa, provocación a un oponente, obstruir la visión de un jugador y simular una falta"; mientras que las de la Categoría 2 no supondrán la descalificación pero se penalizará por retrasar el juego, colgarse del aro después de un mate y la interferencia defensiva en el último tiro libre.
Asimismo, la falta antideportiva se ha sustituido por dos sanciones separadas. Por un lado, la falta disruptiva abarca el contacto que rompe el flujo del juego y pone a un oponente en desventaja. Por el otro, existe la falta flagrante, que abarca un contacto imprudente, violento o peligroso. Ambas conllevan la misma penalización que la antigua falta antideportiva, pero sólo una falta flagrante cuenta para la descalificación.
Los jugadores serán descalificados por dos técnicas de categoría, dos faltas flagrantes o una de cada. Por lo que respecta a los entrenadores, serán descalificados tras dos técnicas personales de Categoría 1, o tres faltas técnicas de Categoría 1 vinculadas a la conducta del banquillo.
Respecto a las acciones de tiro, la Euroliga aclara que el movimiento de tiro "comienza en el momento en que un jugador mueve sus hombros y el balón vuela en dirección a la canasta". Además determina que el acto de tiro comienza "entre la línea de tres puntos y la canasta", una vez que el jugador recoge el balón y continúa con el movimiento de tiro.
Aclaración de normas
La Euroliga también ha aclarado una serie de reglas, que no son nuevas, pero que difieren del reglamento FIBA y son las siguientes:
-Semicírculo defensivo: un defensor secundario situado dentro del semicírculo frente a la canasta que no salta verticalmente para defender será sancionado con falta de bloqueo contra un jugador ofensivo que choca contra él desde fuera del semicírculo mientras está en el aire.
-Revisiones de los entrenadores: los técnicos disponen de dos por partido, pero pierden uno si no lo han utilizado dentro de los primeros 38 minutos. Se puede solicitar un desafío en cualquier momento del partido por cualquier cosa que figure en la lista de situaciones revisables.
-Un entrenador principal quedará automáticamente descalificado si él, o cualquier otra persona de la lista del banquillo del equipo, pisa la cancha e interfiere en un contraataque del oponente.
-Los árbitros ya no advertirán antes de señalar una falta técnica por comportamiento o por simulación.
-En situaciones de pelea, los suplentes, los jugadores excluidos y demás personal del banquillo tienen prohibido pisar la cancha. No serán descalificados automáticamente por intervenir para ayudar a restablecer el orden, siempre que la repetición instantánea pueda confirmar que en realidad no estuvieron involucrados.
-Firma bajo protesta: sólo el entrenador principal puede firmar el acta bajo protesta, y debe hacerse en el primer balón muerto después de la decisión disputada. Si el entrenador principal ya ha sido descalificado, el entrenador asistente asume esa responsabilidad.
-Salto entre dos: los partidos y los períodos de prórroga comenzarán con un salto entre dos en el círculo central. Después de eso, el equipo que no obtuvo la primera posesión del partido realiza el saque para comenzar tanto el segundo como el tercer cuarto, mientras que el equipo que sí obtuvo la primera posesión realiza el saque para comenzar el cuarto período.
Participantes
La Euroliga contará con la participación de 20 equipos. La salida del AC Mónaco por motivos económicos ha provocado la incorporación del Besiktas Istanbul. Este es el listado completo:
-Anadolu Efes Istanbul
-ASVEL LDLC Villeurbanne
-Baskonia Vitoria-Gasteiz
-Besiktas Istanbul
-Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
-Dubai Basketball
-EA7 Emporio Armani Milan
-FC Barcelona
-FC Bayern Munich
-Fenerbahce Beko Istanbul
-Hapoel IBI Tel Aviv
-Maccabi Playtika Tel Aviv
-Olympiacos Piraeus
-Panathinaikos AKTOR Athens
-Paris Basketball
-Partizan Mozzart Bet Belgrade
-Real Madrid
-Valencia Basket
-Virtus Segafredo Bologna
-Zalgiris Kaunas
Expansión a 24 equipos
Los clubes también han reafirmado su compromiso de ampliar la Euroliga hasta 24 equipos en la temporada 2027-28. Asimismo, acordaron seguir estudiando distintos formatos de competición que permitan esta expansión, manteniendo el principio de que todos los equipos se enfrenten entre sí e integrando mejor el calendario europeo de baloncesto.
Liga Endesa
Se da la circunstancia de que algunas de estas nuevas normas que pone en marcha la Euroliga tienen reflejo, asimismo, en la Liga Endesa. En este último campeonato, también desaparecen las faltas antideportivas, que pasan a ser disruptivas o flagrantes, y, como sucede en la máxima competición continental, pueden suponer la descalificación, en caso de que sean dos flagrantes.
Las técnicas, en la Liga Endesa, serán desde este sábado de conducta o administrativas, al igual que en la Euroliga.