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Luis Sabalza, sobre el aplazamiento del Celta-Osasuna: “¿Qué quieres que hagamos? ¿No jugar?"

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Luis Sabalza
18:00 - 20:00
Luis Sabalza, presidente de Osasuna. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Luis Sabalza: "Zer nahi duzu egitea? Ez jolastu? "
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KIROLAK EITB

Última actualización

El presidente de Osasuna ha hablado sobre el aplazamiento del partido Celta-Osasuna en los momentos posteriores a la visita del equipo a Javier para realizar la ya tradicional ofrenda floral previa al comienzo de LaLiga.

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