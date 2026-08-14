Jonathan Dubasin está encantado de la oportunidad que le ha brindado Osasuna. Dice que Ramis le ha pedido trabajo y esfuerzo, algo "inegociable" para él. El catalan dice ser un jugador polivalente en ataque, capaz de jugar en varias posiciones, aunque tiene clara cuál es la que mejor le encaja. Por su parte, el director deportivo Braulio Vazquez se ha mostrado agradecido por la predisposición de Dubasin por jugar en Osasuna. También ha marcado los objetivos del equipo para esta temporada, así como las posiciones que intentará reforzar para cerrar la plantilla.