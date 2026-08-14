Luis Sabalza, sobre el aplazamiento del Celta-Osasuna: “¿Qué quieres que hagamos? ¿No jugar?"
El presidente de Osasuna ha hablado sobre el aplazamiento del partido Celta-Osasuna en los momentos posteriores a la visita del equipo a Javier para realizar la ya tradicional ofrenda floral previa al comienzo de LaLiga.
Te puede interesar
Iker Benito, traspasado al Querétaro F.C.
El jugador de Miranda afrontará una nueva etapa en México hasta el 31 de agosto de 2027
El Celta-Osasuna se aplaza al 27 de agosto, pero el club rojillo muestra su “absoluto desacuerdo”
El césped de Balaídos no se encuentra en condiciones debido a la presencia de un hongo. Por su parte, la entidad navarra se siente perjudicada ante la decisión tomada por LaLiga y la Federación.
Osasuna anuncia el fichaje del central Rockson Yeboah
El defensor ghanés, de 22 años, llega procedente del I.F.K. Göteborg sueco a cambio de 3 millones de euros, firma cinco temporadas y tendrá una cláusula de 30 millones.
Osasuna ficha a Diego Rico para la temporada 2026-2027
El lateral izquierdo, que jugó en la Real Sociedad entre 2021 y 2023, ha disputado las tres últimas temporadas en el Getafe, y se encontraba libre.
Dubasin: “No tenía ninguna duda de venir a Osasuna”
Jonathan Dubasin está encantado de la oportunidad que le ha brindado Osasuna. Dice que Ramis le ha pedido trabajo y esfuerzo, algo "inegociable" para él. El catalan dice ser un jugador polivalente en ataque, capaz de jugar en varias posiciones, aunque tiene clara cuál es la que mejor le encaja. Por su parte, el director deportivo Braulio Vazquez se ha mostrado agradecido por la predisposición de Dubasin por jugar en Osasuna. También ha marcado los objetivos del equipo para esta temporada, así como las posiciones que intentará reforzar para cerrar la plantilla.
Osasuna encaja la primera derrota de la pretemporada frente al Nápoles en Italia (2-1)
El primer gol para los italianos lo ha marcado Mateo Politano en el minuto 27. A la vuelta del descanso, Lorenzo Lucca ha hecho el segundo tanto en el minuto 53. El único gol rojillo ha llegado de penalti. Ante Budimir en el minuto 69 no ha perdonado desde los once metros.
Osasuna se impone 1-2 al Norwich City
Osasuna se ha impuesto 1-2 al Norwich City en el amistoso disputado en Colchester. Los rojillos han sido capaces de remontar el gol de Darling en el minuto 58. Aimar Oroz ha tenido sus primeros minutos y el de Arazuri ha mostrado su nivel en la segunda parte. Los rojillos han empatado de penalti. Asier Bonel ha marcado el gol de la victoria en el descuento.
Raúl Moro da la segunda victoria del verano a Osasuna (1-2)
El conjunto navarro sigue sumando buenas sensaciones de cara al inicio de Liga, en el primer amistoso de la gira en tierras inglesas ante el Ispwich.
Osasuna incorpora a Dubasin hasta 2030
El jugador catalán viene del Sporting de Gijón y da el salto a Primera División con el conjunto rojillo.