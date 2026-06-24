LIGA EUSKO LABEL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Santurtzi busca la permanencia en la Liga Eusko Label

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Label Ligara itzulita, mailari eustea du Santurtzik helburu
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Tras dos temporadas en la Liga ARC, Santurtzi afronta con ilusión la Liga Eusko Label. Los campeones del 2020 y 2021 tienen como objetivo principal mantenerse en la categoría, así lo ha contado el entrenador Alexander Esteban.

Santurtzi Remo Eusko Label Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X