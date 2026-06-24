¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Santurtzi busca la permanencia en la Liga Eusko Label
Euskaraz irakurri: Eusko Label Ligara itzulita, mailari eustea du Santurtzik helburu
Tras dos temporadas en la Liga ARC, Santurtzi afronta con ilusión la Liga Eusko Label. Los campeones del 2020 y 2021 tienen como objetivo principal mantenerse en la categoría, así lo ha contado el entrenador Alexander Esteban.
Te puede interesar
Cargar más