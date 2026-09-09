Bera Bera reacciona, remonta y gana el derbi (26-17)
El equipo donostiarra ha comenzado la Liga Guerreras Iberdrola con un triunfo ante Beti-Onak por 26-17.
El derbi Super Amara Bera Bera y Replasa Beti-Onak ha comenzado con las navarras muy rápidas y cómodas sobre la pista. El conjunto navarro ha aprovechado las dificultades de Bera Bera para encontrar espacios en ataque y ha tomado durante los primeros minutos. Las locales han tardado en encontrar la portería llegando a estar cuatro goles por debajo. Poco a poco, el equipo donostiarra ha aumentado la intensidad defensiva obligando a Beti-Onak a cometer errores.
La reacción local ha tenido una protagonista clara, Lucía Prades, con diez paradas durante la primera. Con esa base, Bera Bera ha encontrado también mayor fluidez en ataque y ha conseguido un parcial de 10-2 que le ha permitido marcharse al descanso con un 13-8.
Después del descanso, Bera Bera ha mantenido la ventaja y ha evitado que Beti-Onak pudiera volver a meterse de lleno en el partido. El conjunto navarro ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo y las de Donostia han acabado imponiendo su ritmo hasta alcanzar el 26-17 definitivo.
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