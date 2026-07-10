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Xanti Zabaleta: “Nuestro objetivo es estar en la tanda de honor"

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Xanti Zabaleta, Orioko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Xanti Zabaleta, entrenador del Orio. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Xanti Zabaleta: "Ilusio handiz gaude, etxeko estropadan gure lana erakutsi nahi dugu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Orio cuenta con trece nuevas remeras en la presente temporada y este domingo  tendrá la oportunidad de competir ante su afición.

El entrenador Xanti Zabaleta asegura que el equipo vive con ilusión la regata de casa. "Queremos demostrar ante la parroquia local el trabajo realizado desde el principio de temporada, así como las ganas e ilusión que tiene el equipo",  ha asegurado Zabaleta. 

Orio

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