Xanti Zabaleta: “Nuestro objetivo es estar en la tanda de honor"

Orio cuenta con trece nuevas remeras en la presente temporada y este domingo tendrá la oportunidad de competir ante su afición.

El entrenador Xanti Zabaleta asegura que el equipo vive con ilusión la regata de casa. "Queremos demostrar ante la parroquia local el trabajo realizado desde el principio de temporada, así como las ganas e ilusión que tiene el equipo", ha asegurado Zabaleta.