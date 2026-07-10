Xanti Zabaleta: “Nuestro objetivo es estar en la tanda de honor"
Orio cuenta con trece nuevas remeras en la presente temporada y este domingo tendrá la oportunidad de competir ante su afición.
El entrenador Xanti Zabaleta asegura que el equipo vive con ilusión la regata de casa. "Queremos demostrar ante la parroquia local el trabajo realizado desde el principio de temporada, así como las ganas e ilusión que tiene el equipo", ha asegurado Zabaleta.
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Orio ha quedado en tercer lugar en la Ikurriña de Getaria de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
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Tal y como ha anunciado el club en una nota publicada este jueves, Francés dejará de dirigir al equipo femenino de Orio la próxima temporada, tras cuatro años al mando.
Bandera Euskotren de la Liga Euskotren 2025: La regata de Orio vista desde dentro la trainera
Orio ha quedado en segundo lugar en la Bandera Euskotren de la Liga Euskotren que se ha disputado en aguas de Lekeitio, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
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Orio ha ganado la Bandera Caixabank de la Liga Euskotren disputada en aguas de Castro. Arraun Lagunak sigue liderando la clasificación.
Bandera Orio Kanpina de la Liga Euskotren 2025: La regata de Orio vista desde dentro la trainera
Orio ha ganado la Bandera Orio Kanpina de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Orio logra una victoria muy buscada en la bandera local
Tras quedar segunda en las cinco regatas anteriores, finalmente ha logrado la victoria en la Bandera Orio Kanpina disputada en el mismo Orio. Así, no sólo ha conseguido la bandera, sino también el liderato de la Liga Euskotren.
Maider Etxaniz: ''Logramos la primera victoria y alcanzamos el liderato en casa; no se puede pedir más''
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