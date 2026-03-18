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Beñat Apezetxea ante su debut: "Es el sueño de todo pelotari desde niño"

Beñat-Apezetxea-debut-Aspe-Leitza
18:00 - 20:00
El nuevo pelotari de Aspe, Beñat Apezetxea, en Goizueta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Goizuetako Beñat Apezetxea pilotariari elkarrizketa Asperekin debutatu aurretik
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EITB

Última actualización

El pueblo de Goizueta volverá a vibrar con el debut profesional de otro de sus vecinos. Beñat Apezetxea se estrena este jueves de la mano de Aspe en Tolosa. El delantero estará escoltado por otro Beñat, Rezusta, y se medirán a Peio Etxeberria y Bikuña.

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