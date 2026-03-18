Beñat Apezetxea ante su debut: "Es el sueño de todo pelotari desde niño"
El pueblo de Goizueta volverá a vibrar con el debut profesional de otro de sus vecinos. Beñat Apezetxea se estrena este jueves de la mano de Aspe en Tolosa. El delantero estará escoltado por otro Beñat, Rezusta, y se medirán a Peio Etxeberria y Bikuña.
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Los finalistas del Parejas ya han seleccionado el material y se muestran con ganas de jugar
Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia han elegido el material para la final del Parejas. Sin problemas con el material ofrecido, los protagonistas tienen la mirada puesta en el gran día y en conseguir la txapela soñada.
Las finalistas del parejas de la Emakume Master Cup seleccionan material para el domingo
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde disputarán la final del campeonato de parejas de la Emakume Master Cup, el domingo, en el frontón Astelena de Eibar. Las cuatro pelotaris se han mostrado entusiasmadas y dispuestas a jugar la final.
Elordi, muy enfadado: "Siguiendo las reglas, Zabaleta y yo deberíamos estar en la final"
Aitor Elordi se ha mostrado muy molesto tras perder el pase a la final del Parejas ante Laso y Albisu. En los últimos tantos se ha producido un incidente polémico. Laso se ha ido al vestuario sin permiso y, siguiendo las reglas, el pelotari de Aspe afirma que debería ser sancionado.
Darío y Ezkurdia dominan ante Jaka e Iztueta (7-22)
Darío y Ezkurdia se han impuesto a Jaka e Iztueta en la tercera jornada de la liguilla de semifinales (7-22). El partido de hoy no tenía importancia de cara a la clasificación, ya que Jaka e Iztueta se quedaron sin opciones la semana pasada, mientras que Altuna y Ezkurdia ya están en la final.
Peña II-Salaverri II y Murua-Gabirondo jugarán la final de la Serie B del Parejas
Peña II y Landa han ganado 10-22 a Darío y Loza. Así, estos últimos han quedado a la espera del segundo partido, pero Murua y Gabirondo han ganado 2-22 a Salaberria y Gaskue, logrando el segundo billete para la final.
La mano de Jon Ander Albisu mejora y jugará la semifinal del domingo
Se ha realizado la selección de material para la semifinal del domingo, en el Adarraga, en Logroño. La mano derecha de Albisu ha sido el gran tema de conversación. El de Ataun ha reconocido que "las sensaciones son buenas, me ha mejorado", pero que "será difícil llegar al 100%".
¡Altuna y Ezkurdia, a la final del Parejas!
Altuna y Ezkurdia han derrotado a Laso y Albisu en la segunda jornada de la liguilla de semifinales (22-15). Con esta victoria, la pareja de Aspe se ha clasificado para la final.
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde se enfrentarán en la final del Campeonato de Parejas
Hoy se han disputado las semifinales del Campeonato de Parejas de la Emakume Master Cup en Agurain. En el primer partido, Arrizabalaga y Bergara han derrotado 22-14 a Ruiz de Infante y Mendizabal; en el segundo, Sagardui y Gaminde han derrotado 22-12 a Aldai y Arrillaga.
Los ganadores de la primera jornada se medirán el domingo
El domingo, 8 de marzo, Altuna y Ezkurdia se enfrentarán a Laso y Albisu en la segunda jornada de semifinales del Campeonato de Parejas en Vitoria-Gasteiz, partido para el que ya han elegido material.