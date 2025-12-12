Urrutia y Del Río debutarán ante los líderes en la jornada 8

La pareja formada por Urrutia y Del Río hará su primera aparición en la 8ª jornada de Eusko Label Winter Series 2025–2026. Su debut no va a ser cualquiera: tendrán enfrente a los líderes del grupo B, Urreisti y Lopez, la pareja que está en la cabeza de la clasificación. Urreisti-Lopez ha demostrado tener un ritmo firme en el comienzo de la temporada, y tendrán como objetivo conseguir la victoria en el partido que se jugará en el frontón Jai Alai de Gernika.