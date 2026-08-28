El luso Rafael Barbas, quinto fichaje del Caja Rural - Seguros RGA

El equipo ciclista Caja Rural - Seguros RGA ha presentado su quinto fichaje para las dos próximas temporadas, el portugués Rafael Barbas, proveniente del conjunto Tavfer-Ovos Matinados, donde ha desarrollado toda su etapa en la categoría sub-23.

Continúa así con los anuncios de Daniel Cepa, Unai Iribar, Santiago Umba y Eric Fagúndez, según la información facilitada por el equipo en un comunicado.

Estudiante de Medicina en la Universidad de Salamanca, Rafael Barbas ha mostrado un gran potencial en montaña, que se ha visto reflejado en sus resultados en pruebas de la competición portuguesa y en las vueltas internacionales más relevantes del pelotón de su categoría.

Según el conjunto navarro, el luso "ha mostrado una evolución y un crecimiento a lo largo de sus cuatro años en el escalón Continental que le hacen acreedor de esta oportunidad ".

En su palmarés ha obtenido dos sextas posiciones en los terrenos de la Volta a Portugal do Futuro y la Ronde de l'Isard francesa; una décima en el Trofeo Joaquin Agostinho; y un décimoquinto puesto en la Volta a Portugal, segundo en la clasificación de los jóvenes.

Sobre sus capacidades técnicas, Barbas se define como un ciclista "completo", aunque destaca su trabajo en las subidas largas y los recorridos "duros y exigentes".