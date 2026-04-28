Ganó la Copa de Europa al todopoderoso FC Barcelona. Aunque en el primer encuentro los navarros, en casa, lograron una renta de seis puntos, 30-24, en el partido de vuelta, en el Palau, la final se les puso cuesta arriba. El Barça tenía cinco goles de ventaja a dos minutos de la bocina, pero en los últimos instantes, el Portland logró dos goles que han quedado para la posteridad. El encuentro terminó en 25-22.