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25 años desde que el Portland San Antonio alcanzó la gloria a las órdenes de Zupo Ekisoain

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18:00 - 20:00
Los jugadores del Portland San Antonio levantan el trofeo en Barcelona. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: 25 urte Portland San Antoniok FC Bartzelonari Europako Kopa irabazi zionetik
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KIROLAK EITB

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Ganó la Copa de Europa al todopoderoso FC Barcelona. Aunque en el primer encuentro los navarros, en casa, lograron una renta de seis puntos, 30-24, en el partido de vuelta, en el Palau, la final se les puso cuesta arriba. El Barça tenía cinco goles de ventaja a dos minutos de la bocina, pero en los últimos instantes, el Portland logró dos goles que han quedado para la posteridad. El encuentro terminó en 25-22.

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