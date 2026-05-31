Remo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio

Arrauna
18:00 - 20:00
Traineras. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Orio eta Arraun Lagunak nagusi Getarian, Bermeo eta Kaiku Lekeition
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.

Remo Orio Kaiku Arraun Lagunak Bermeo Urdaibai Otras competiciones de remo

Te puede interesar

Orio eta San Juan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles

Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao. En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero. San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X