Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio

Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.