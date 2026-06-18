PLAZANDREAK
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La IV edición de Plazandreak comenzará el 6 de junio en Bilbao

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Plazandreak IV - Aurpkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del campeonato Plazandreak. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Uztailaren 6an hasiko da Plazandreak txapelketaren IV.edizioa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este jueves por la tarde han presentado la cuarta edición del campeonato Plazandreak en la Diputación Foral de Bizkaia. Todos los partidos, incluida la final, se disputarán entre el 6 de julio y el 10 de agosto en el frontón Esperanza de Bilbao y se podrán ver en EITB.

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