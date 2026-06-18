La IV edición de Plazandreak comenzará el 6 de junio en Bilbao
Este jueves por la tarde han presentado la cuarta edición del campeonato Plazandreak en la Diputación Foral de Bizkaia. Todos los partidos, incluida la final, se disputarán entre el 6 de julio y el 10 de agosto en el frontón Esperanza de Bilbao y se podrán ver en EITB.
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Las campeonas de ''Plazandreak'', contentas y con la mirada puesta en el futuro
Ibarrola y Gaminde, en Parejas, y Erasun, en el Cuatro y Medio, se proclamaron campeonas de "Plazandreak" 2025 tras ganar en las finales del domingo. Las tres se han mostrado muy satisfechas con lo conseguido.
Último tanto de la final del cuatro y medio de ''Plazandreak'' de 2025: Aldai vs. Erasun (9-18)
Itxaso Erasun es la campeona del cuatro y medio de la cuarta edición de "Plazandreak", al ganar, en la final, a Amaia Aldai, por 9-18.
Itxaso Erasun: ''Estoy como en un sueño; la estrategia era darle velocidad a la pelota, para hacer daño''
La campeona del cuatro y medio de "Plazandreak", tras la final, en la que ha ganado a Amaia Aldai, se ha mostrado muy contenta con el triunfo, y ha tenido un emocionado recuerdo para su amona, fallecida hace poco.
Así han recibido las txapelas las campeonas de ''Plazandreak'' de 2025
Aizane Ibarrola y Enara Gaminde, en parejas, e Itxaso Erasun, en el cuatro y medio, han ganado la cuarta edición de "Plazandreak"; Erasun, además, se ha hecho con el premio a la Mejor Pelotari del campeonato.
Ibarrola y Gaminde, en parejas, y Erasun, en el cuatro y medio, campeonas de "Plazandreak" de 2025
En las finales, que se han jugado este lunes, Aizane Ibarrola y Enara Gaminde han ganado a Goiuri Zabaleta y a Nora Mendizabal, por 6-22, e Itxaso Erasun ha superado a Amaia Aldai, por 9-18.
Ibarrola y Gaminde: ''Hemos hecho un partido perfecto, sin errores''
Las campeonas de parejas de la cuarta edición de "Plazandreak" han reconocido que en la final, en la que han ganado, por 6-22, a Zabaleta y Mendizabal, han mostrado una clara superioridad desde el inicio sobre sus rivales.
Útimo tanto de la final de parejas de ''Plazandreak'' de 2025: Zabaleta-Mendizabal vs. Ibarrola-Gaminde (6-22)
Aizane Ibarrola y Enara Gaminde se han hecho con las txapelas de la cuarta edición de "Plazandreak", en parejas, al superar, en la final, por 6-22, a Goiuri Zabaleta y a Nora Mendizabal.
Las finales de "Plazandreak", esta noche, en eitb.eus y ETB1
Por parejas, Zabaleta y Mendizabal se enfrentarán a Ibarrola y Gaminde; en 4 y medio, en cambio, Erasun y Aldai lucharán por la txapela. Los partidos de podrán ver en EITB Media, a partir de las 22:20 horas.
Las finales de ''Plazandreak'', el 21 de julio, en EITB Media
El próximo lunes se disputan las finales del programa "Plazandreak" y esta mañana se ha llevado a cabo la presentación. Los partidos se podrán ver tanto por streaming, en eitb.eus, como por televisión, en ETB1.