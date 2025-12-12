¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Lisci: "Todo puede pasar en el fútbol y lo vamos a intentar ante el Barcelona"
Euskaraz irakurri: Lisci: "Dena gerta daiteke futbolean, eta Bartzelonaren aurka saiatuko gara"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Barcelona el sábado, en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Sabe que el Barça es un rival duro, pero espera seguir con las buenas sensaciones que ha dado el equipo los últimos partidos.