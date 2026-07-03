Anaitasuna renueva a Iker Elola hasta 2028

El primera línea vasco Iker Elola ha ampliado su contrato por dos temporadas más con Anaitasuna tras completar un brillante primer curso en el conjunto navarro en Segunda División.



Anaitasuna ha asegurado la continuidad de Iker Elola hasta el 30 de junio de 2028, después de alcanzar un acuerdo con el jugador para ampliar su vinculación con la entidad durante las dos próximas temporadas.



El primera línea, que llegó al club de cara a la temporada 2025/26, ha firmado un sobresaliente estreno con la camiseta verde.



En los 32 encuentros disputados ha anotado 133 goles, convirtiéndose en el segundo máximo realizador del equipo, solo por detrás de Mikel Redondo. Su capacidad ofensiva, junto a su carácter y compromiso, le han consolidado como una de las piezas clave del presente y del futuro de Anaitasuna.



Natural de Tolosa (Guipúzcoa), Iker Elola dio sus primeros pasos en el Tolosa Eskubaloia, club en el que se formó como jugador. Su progresión le llevó en 2022 al Balonmano Zamora, donde destacó en la División de Honor Plata, lo que le abrió las puertas del filial del Barça una temporada después.



Tras regresar posteriormente al Tolosa Eskubaloia, Elola recaló en Anaitasuna para la campaña 2025/26. Ahora, con esta renovación, ambas partes refuerzan su apuesta por un proyecto común que se prolongará, al menos, hasta el verano de 2028.