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Gorka Aranberri: “Si nos estancamos nos adelantarán por babor y estribor"

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18:00 - 20:00
El patrón de Orio, Gorka Aranberri. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Gorka Araberri Orioko patroiari elkarrizketa Eusko Label Ligaren hasieraren atarian
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KIROLAK EITB

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"Partimos desde un nivel más alto. Eso nos da un plus y se tiene que notar este verano", ha remacado el patrón de Orio. "Debemos buscar una mejora", ha agregado.

Orio Remo Eusko Label Liga

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