En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Secretos del corte de peso

PISU MOZKETA, HELMUGA SAIOAN
18:00 - 20:00

Jon Fernandez,  uno de los protagonistas del programa "Helmuga" de ETB1.

Euskaraz irakurri: Pisu mozketaren sekretuak
author image

EITB

Última actualización

El boxeador Jon Fernández y el luchador de MMA Yaman han contado sus experiencias en el programa "Helmuga" de esta semana.

Boxeo "Helmuga" Kirolak 360

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X