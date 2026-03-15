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Secretos del corte de peso
Euskaraz irakurri: Pisu mozketaren sekretuak
El boxeador Jon Fernández y el luchador de MMA Yaman han contado sus experiencias en el programa "Helmuga" de esta semana.
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Acto de presentación del portal KIROLAK EITB
Sigue en directo, a partir de las 18:30, el acto en el que la nueva plataforma de deportes de EITB dará oficialmente su pistoletazo de salida. En el mismo, tomarán parte numerosas caras conocidas del deporte vasco.
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