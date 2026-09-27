El Mirai Euskotren gana la Euskal Kopa

El Mirai Euskotren se proclama campeón de la Euskal Kopa 202 tras ganar este domingo el partido disputado ante el Inversus Gernika Bizkaia (76-74). Con la victoria lograda el viernes ante el Kutxabank Araski, se ha asegurado la copa por tercera vez.

El último partido de la competición triangular ha comenzado muy igualado, con un Mirai Euskotren algo más acertado en las canastas que ha aprovechado para ponerse por delante (22-19). El Inversus Gernika no se ha dejado intimidar y ha seguido plantando cara. El juego ha seguido igualado, las canastas se han intercambiado y sólo se han ido al descanso con dos puntos de ventaja (39-37).

A la vuelta de vestuarios ha cambiado el guión del partido y el equipo bizkaíno se ha adelantado (54-59). Todo ha quedado muy abierto para el último cuarto y los últimos minutos han sido muy intensos. 73-76 en el marcador, y el equipo gipuzkoano necesitaba anotar para llevarse la victoria. Con un triple se han puesto por delante (76-74), el Gernika ha fallado la última ocasión y la copa ha sido para el Mirai Eusotren.