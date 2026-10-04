Remco Evenepoel conquista la corona de campeón de Europa en un final apoteósico

El ciclista belga Remco Evenepoel se ha proclamado por primera vez campeón de Europa tras imponerse al italiano Giulio Ciccone en un ajustado esprint, que se tuvo que resolver por foto-finish, en la prueba de élite masculina que se ha disputado este domingo en Eslovenia.

El podiúm lo completó el también italiano Christian Scaroni, tras llegar a meta en solitario a casi un minuto del ganador.

La carrera se desarrolló sobre un recorrido de 196,3 kilómetros, entre las localidades eslovenas de Liubliana y Sencur, y tanto Evenepoel como Ciccone completaron la prueba en 4 horas, 16 minutos y 37 segundos.

El ciclista belga sufrió una caída a falta de 38 kilómetros del final durante la ascensión a Mozjanca, pero no sufrió consecuencias y justo un kilómetro después dio el ataque definitivo junto a Ciccone.

Ambos ciclistas lograron abrir hueco sobre el grupo de favoritos y llegar juntos a los metros finales, donde Ciccone estuvo a punto de soprender y hacerse con la medalla de oro tras acelerar en la última curva.

Evenepoel logró remontar, pero el esprint fue tan apretado que ninguno de los dos se atrevió a celebrar el triunfo, hasta que la tecnología confirmó que la victoria fue para el ciclista belga, que lo celebró por todo lo alto después de varios minutos de incertidumbre. Ciccone, por su parte, tuvo que conformarse con la plata.

Con este triunfo, el ciclista belga ya cuenta en su palmarés con los oros de todas las grandes citas: campeón olímpico, mundial y continental tanto de fondo en carretera como de contrarreloj.