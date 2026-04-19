Amstel Gold Race
Evenepoel eta Paula Blasi nagusitu dira Amstel Gold Racen

Evenepoel esprintean gailendu zaio Mattias Skjelmose daniarrari, eta Paula Blasi txirrindulari kataluniarrak garaipen historikoa lortu du igande honetan emakumezkoen Amstel Gold Race lasterketaren 12. edizioan.
Evenepoel eta Blasi. Argazkia: EITB

Remco Evenepoel belgikarrak Amstel Gold Race lasterketaren 60. edizioa irabazi du, Maastricht eta Valkenburg artean jokatutako 257,2 kilometroko ibilbidean, Mattias Skjelmose daniarra azken esprintean gaindituta.

Evenepoelek 5h.59.41 denborarekin amaitu du proba, 42,9 km/h-ko batez besteko abiaduran. Benoit Cosnefroy frantziarra hirugarren izan da, atzetik zetorren taldearen buruan, bi minutura.

Lasterketa hasieran ihesaldi luzea izan da, eta bertan bi txirrindulari euskaldun nabarmendu dira: Xabier Mikel Azparren eta Joseba Lopez. Tropelak 85 kilometro falta zirenean harrapatu ditu, eta une horretan Evenepoelen taldeak erritmoa gogortu du, faboritoen arteko hautaketa eginez.

Azken zatian, erasoak etengabeak izan dira Kruisberg eta Cauberg mendateetan. Evenepoelek hainbat aldiz jo du erasora, eta azkenean Skjelmoserekin batera geratu da buruan, beste faborito batzuk atzean utzita.

Azkenean, ez batak ez besteak ez dute Caubergeko azken igoeran urruntzea lortu, eta garaipena esprintean erabaki da. Evenepoelek helmugatik 300 metrora jo du erasoa, eta Skjelmose garaitu du, denboraldiko garaipenik garrantzitsuena eskuratzeko.

Paula Blasik garaipen historikoa lortu du Amstel Gold Racen

Paula Blasi (UAE Team ADQ) txirrindulari kataluniarrak garaipen historikoa lortu du igande honetan emakumezkoen Amstel Gold Race lasterketaren 12. edizioan.

23 urteko txirrindulariak (Europako egungo txapelduna eta hirugarren 23 urtez azpiko munduko txapelketan), bakarrik egin du ihes Caubergeko bigarren igoeran, helmugarako 23 kilometro falta zirenean, Nienke Vinke holandarra (Team SD Worx - Protime)  atzean utzita.

Faboritoak taldean lan egiten saiatu dira Blasi harrapatzeko, baina UAEko txirrindulariak helmugako lerroa zeharkatzea lortu du 4:02:15 segundoko denborarekin, Kasia Niewiadoma poloniarraren (Canyon SRAM zondacrypto) eta Demi Vollering nederlandarraren (FDJ United-SUEZ) aurretik. 

