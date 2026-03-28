Vingegaardek bideratuta utzi du Volta, mendiko bigarren etapa jarraian irabazita

Kataluniako lasterketako liderrak erasoa jo du etapa amaitzeko 2,2 kilometro falta zirenean, eta bakarrik helmugaratu da, 4 ordu, 5 minutu eta 19 segundoko denbora eginda. Danimarkarrak bigarren etapa jarraian irabazi du, ostiralean Coll de Pal mendatean nagusitu ondoren.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard. Argazkia: @vismaleaseabike
EITB

Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) danimarkarrak mendiko bi etapak irabazi ditu Kataluniako Voltan, eta garaipena bideratu du sailkapen nagusian, larunbat honetan, Bergan hasi eta Queralt lehen mailako mendatean amaitu den etapan (158,2 kilometro) nagusituta.

Vingegaardek ez du aurkaririk izan, nahiz eta talderik gabe geratu den Coll de Pradell beldurgarriaren jaitsieran. Queralteko santutegirako igoeran, % 20rainoko aldapetan, berriz, nagusi izan da.

Kataluniako lasterketako liderrak erasoa jo du etapa amaitzeko 2,2 kilometro falta zirenean, eta bakarrik helmugaratu da, 4 ordu, 5 minutu eta 19 segundoko denbora eginda. Danimarkarrak bigarren etapa jarraian irabazi du, ostiralean Coll de Pal mendatean nagusitu ondoren.

Lenny Martinez frantsesa (Bahrain Victorious) eta Florian Lipowitz alemana (Red Bull-Bora-Hansgrohe) bigarren eta hirugarren postuan helmugaratu dira, hurrenez hurren, irabazlearengandik 10 segundora.

