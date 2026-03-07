Strade Bianche
Pogacarrek errekorra ezarri du Strade Bianchen, eta Chabbey nagusitu da emakumezkoen klasikoan

Tadej Pogacar lehen txirrindularia izan da lau garaipenekin gizonezkoen lasterketan, eta Elise Chabbeyk garaipen ikusgarria lortu du emakumezkoen proban.

Strade Bianche Pogacar eta Chabbey
Pogacar eta Chabbey. Argazkia: @StradeBianche
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) txirrindulari esloveniarrak bere hirugarren garaipena jarraian (laugarrena bere palmaresean) lortu du larunbat honetan Strade Bianche lasterketan, Sienan (Italia) hasi eta amaitu den 203 kilometroko proban. Azken 80 kilometroak bakarrik egin ditu, eta Toscanako klasikoan garaipen gehien lortu dituen txirrindularia da.


Esloveniarrak erasoa jo du Sante Marie mendian, helmugarako 79 kilometro falta zirenean, eta bakar-bakarrik helmugaratu da Piazza del Campon, Sienako laugarren garaipena (2022, 2024, 2025 eta 2026) eskuratzeko, eta Fabian Cancellara suitzarrarekin (2008, 2012 eta 2016) palmaresean egindako berdinketa desegiteko.


Pogacarrek 4 ordu 45 minutu eta 15 segundoko denborarekin amaitu du ibilibidea, Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) frantziarrari minutu bateko aldea aterata, eta 1 minutu eta 09 segundokoa Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) bere taldekide mexikarrari.

Bien bitartean, La Strade Bianche Women Elite 2026 lasterketak lehia bizia eta oso taktikoa eskaini du. Toscanako bide zurietatik 133 kilometroko ibilbidea egin ondoren, Elise Chabbey suitzarrak (FDJ United ‑ Suez) garaipena lortu du Sienako Zelaiko Piazzan egindako azken esprint bikainari esker.

Chabbeyk Kasia Niewiadoma (Canyon) poloniarra eta Franziska Koch (FDJ United ‑ Suez) alemaniarra gainditu ditu metro erabakigarrietan. Lasterketan eraso estrategikoak eta ziurgabetasun uneak izan dira nagusi, eta faboritoek posizioak galdu dituzte azken tarteetan izandako akats taktikoengatik.

Garaipen hau oso garaipen garrantzitsua da Chabbeyrentzat, Women 's WorldTourreko klasiko ospetsuenetako batean gailendu baita.

