Pogacarrek errekorra ezarri du Strade Bianchen, eta Chabbey nagusitu da emakumezkoen klasikoan
Tadej Pogacar lehen txirrindularia izan da lau garaipenekin gizonezkoen lasterketan, eta Elise Chabbeyk garaipen ikusgarria lortu du emakumezkoen proban.
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) txirrindulari esloveniarrak bere hirugarren garaipena jarraian (laugarrena bere palmaresean) lortu du larunbat honetan Strade Bianche lasterketan, Sienan (Italia) hasi eta amaitu den 203 kilometroko proban. Azken 80 kilometroak bakarrik egin ditu, eta Toscanako klasikoan garaipen gehien lortu dituen txirrindularia da.
Esloveniarrak erasoa jo du Sante Marie mendian, helmugarako 79 kilometro falta zirenean, eta bakar-bakarrik helmugaratu da Piazza del Campon, Sienako laugarren garaipena (2022, 2024, 2025 eta 2026) eskuratzeko, eta Fabian Cancellara suitzarrarekin (2008, 2012 eta 2016) palmaresean egindako berdinketa desegiteko.
Pogacarrek 4 ordu 45 minutu eta 15 segundoko denborarekin amaitu du ibilibidea, Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) frantziarrari minutu bateko aldea aterata, eta 1 minutu eta 09 segundokoa Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) bere taldekide mexikarrari.
Bien bitartean, La Strade Bianche Women Elite 2026 lasterketak lehia bizia eta oso taktikoa eskaini du. Toscanako bide zurietatik 133 kilometroko ibilbidea egin ondoren, Elise Chabbey suitzarrak (FDJ United ‑ Suez) garaipena lortu du Sienako Zelaiko Piazzan egindako azken esprint bikainari esker.
Chabbeyk Kasia Niewiadoma (Canyon) poloniarra eta Franziska Koch (FDJ United ‑ Suez) alemaniarra gainditu ditu metro erabakigarrietan. Lasterketan eraso estrategikoak eta ziurgabetasun uneak izan dira nagusi, eta faboritoek posizioak galdu dituzte azken tarteetan izandako akats taktikoengatik.
Garaipen hau oso garaipen garrantzitsua da Chabbeyrentzat, Women 's WorldTourreko klasiko ospetsuenetako batean gailendu baita.
Cata Soto, Txileko erlojupeko txapelduna
Laborak Kutxako txirrindulariak erlojupeko hirugarren urrea poltsikoratu du Txileko Txapelketan (2022, 2025 eta 2026), eta urteko hirugarren garaipena lortu du, otsailean El Salvadorko Tourrean bi lasterketa irabazi ondoren.
2026eko Paris-Niza, zuzenean, EITBn, igandetik aurrera
Course au Soleil (Eguzkiaren Lasterketa) Acheresetik, lasterketa lehen aldiz hartuko duen hiritik, abiatuko da eta astebete geroago iritsiko da Nizara. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta kirolakeitb.eusen 15:30etik aurrera.
Ivan Cobok bere palmaresa estreinatu du Dodekanesoko Sari Nagusian
Bere lehen garaipen profesionala da, baita denboraldiko estreinakoa ere Kern Pharma taldearentzat.
Laboral Kutxa-Euskadik hiru klasiko jokatuko ditu Belgikan, larunbatetik astelehenera bitartean
Euskal taldeak Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Arianna Fidanza, Sara Fiorin eta Marjolein Van't Geloof txirrindulariak izango ditu lasterketetan. Probak dira Omloop Get Nieuswsblad, larunbatean, Omloop van het Hageland, igandean, eta Le Samyn Ladies, astelehenean.
Jonas Vingegaardek Paris-Niza lasterketan eginen du 2026ko debuta, osasuneko gorabeheren ondoren sasoiz dagoela
Lasterketa kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez zuzenean emanen da, eta martxoaren 8tik 15era lehiatuko da.
Isaac Del Torok irabazi du Arabiar Emirerri Batuetako Tourra
Txirrindulari mexikarrak larunbatean lortutako lidergoa mantendu du denboraldiko lehen garaipena lortzeko. Bestalde, Ivan Romeok irabazi du Andaluziako Itzulia, eta Juan Ayusok, Algarveko Itzulia.
Garaipena eta lidergoa Del Tororentzat UAE Tourreko seigarren etapan
Andaluziako Itzuliko 4. etapa ere korritu da, Tom Crabbe belgikarrak garaitu duena, eta Algarveko Itzuliko 4. etapa, berriz, Magnierrek irabazi du, eta Ayusok jarraitzen du lider.
Jonathan Milan nagusitu da berriro, eta Tiberik lider jarraitzen du UAE Tourreko bosgarren etaparen ostean
Laugarren etapa irabazi eta hurrengo egunean, Milanek besoak altxatu ditu berriro. Bestalde, Milan Fretin belgikarrak eskuratu du Andaluziako Itzuliko hirugarren etapa, eta Filippo Ganna nagusitu da erlojuaren kontrakoan Algarveko Itzuliko hirugarren etapan.
Jonathan Milan nagusitu da UAE Tourreko 4. etapan, eta Tiberik maillot gorriari eutsi dio
Amaiera agonikoan, tropelak eguneko ihesaldia helmugatik 200 metrora behera bota du, eta txirrindulari italiarrak bere potentzia izugarria inposatu du.