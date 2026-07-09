FRANTZIAKO TOURRA
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Torsteini maillot horia eranztea eragin dion erorikoa

Iragarkia
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

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Torstein Træen liderrak erorikoa izan du Frantziako Tourreko seigarren etapan. Bihurgunean taldekidea itxi eta norvegiarra tartean sartu zaio, atzean jarraitu behar zuenean. Ondorioz, erorikoa izan du eta maillot horia erantzi beharko du.

UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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