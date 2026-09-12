20. etapa
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Mikel Landak ‘landismoa’ berpiztu du Alguacil mendatean

Murgiako txirrindulariak 2026ko Espainiako Vueltako 20. eta azken-aurreko etapa irabazi du larunbat honetan, 186,8 kilometroko lasterketa, Calahorra eta El Collado del Alguacil artean.

LA CALAHORRA (GRANADA) 12/09/2026.- Varios corredores durante la 20ª etapa de la Vuelta ciclista España entre La Calahorra y Collado del Alguacil (Granada) de 187 kilómetros este sábado. EFE/ Javier Lizón
Mikel Landa. Argazkia: Europa Press artxiboa
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AURRERAPENA

Mikel Landa (Soudal Quick-Step) euskal txirrindulariak irabazi du larunbat honetan 2026ko Espainiako Vueltako 20. eta azken-aurreko etapa, 186,8 kilometrokoa, La Calahorra eta El Collado del Alguacil artean, eta Enric Mas (Movistar Team) balearrak sailkapen nagusiko lidergoari eutsi du.

Espainiako Vuelta

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