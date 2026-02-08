Surne Bilbao Basketek seigarren garaipena jarraian lortu du Zaragozan 82-84 irabazita
Surne Bilbao Baskete Casademont Zaragozari gailendu zaio larunbat honetan (82-84) eta seigarren partida jarraian irabazi du Endesa Ligan. Partida orekatua jokatu dute bi taldeek eta etxekoek irabazteko aukera izan dute azken momentura arte.
Surne Bilbaok aise menderatu du Prievidza (93-51), eta Salonikan izango du jokoan multzoko lehen postua
Jaume Ponsarnauren taldeak azken zortzi partidak irabazi ditu, FIBA Europa Kopa eta Endesa Liga kontuan izanik. Eslovakiako taldearen aurka, Surne Bilbaok ez du arazorik izan garaipena eskuratzeko.
Surne Bilbaok bolada onari eutsi dio Joventut garaituta (80-76)
Surne Bilbaok Joventut garaitu du Miribillan (80-76), hasieratik amaierara mendean izan duen partidan, eta zazpigarren garaipena jarraian eskuratu du horrela; horietako bost, Endesa Ligan.
Jaume Ponsarnau, Endesa Ligako entrenatzaile onena urtarrilean
Surne Bilbaok lau garaipen jarraian lortu ditu hilabete honetan; horrela, entrenatzailea hoberena izan da.
Surne Bilbaok luzapenean irabazi dio Granadari (84-88)
Surne Bilbaok garaipena lortu du larunbat honetan Granadako Kirol Jauregian (84-88), luzapenean, 11 porrot jarraian jaso dituen Coviranen aurka, Endesa Ligako azken postuan jarraituko duena.
Surne Bilbaok Sporting CP menderatu du Lisboan (72-90), eta FIBA Europe Cupeko final laurdenetarako sailkatu da
Bilboko taldea argi gailendu zaio aurkariari, eta, horrenbestez, txapelketako hurrengo fasean izango da.
Surne Bilbao nagusi izan da Teneriferen aurka Miribillan (95-78)
Surne Bilbaok 95-78 irabazi dio La Laguna Teneriferi larunbat honetan Miribillan, Bilbao Arenako kantxan nagusitasun argia erakutsiz.
Surne Bilbao PAOK taldeari gailendu zaio Europako lidergoa sendotuz
Talde bilbotarrak konpromiso kontinental berri bat gainditu du, bere zaleen aurrean, FIBA Europa Kopan pribilegiozko posizioari eusteko.
Freyk Surne Bilbaoren garaipena gidatu du Murtziaren aurka (96-82)
Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak gidatu du Surne Bilbaok Miribillan lortutako garaipen bikaina (96-82), UCAM Murtziaren aurka. Bestalde, Murtziak porrot egin du, hirugarrena jarraian, baina matematikoki lortu du hurrengo Errege Koparako sailkapena.
Lazarevicek ezker belaunean bihurritua du, eta ez du Murtziaren kontra jokatuko
Bilboko klubak azaldu duenez, hegalekoak "2. mailako bihurritu moderatua du". Oharrak, ordea, ez du zehazten jokalari serbiarrak kantxetatik kanpo eman beharko duen denbora.